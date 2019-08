AS Roma muss den Eichen weichen

In Kärnten wurde über dieses Projekt danach groß und breit diskutiert. Dass der WAC ausweichen muss, rief immer wieder Kritiker auf den Plan. Es war eines der Argumente gegen die Installation. Andere wiederum sahen eine Verschwendung von Steuergeldern.

Der WAC selbst sieht die Stadionfrage eher gelassen. „Das Thema ist für uns eigentlich gegessen, seitdem klar wurde, dass wir in die Steiermark ausweichen. Wir freuen uns auf die Spiele in Graz“, erklärt der Pressesprecher des WAC.Anders sieht das die FPÖ. Die stopft das Sommerloch durch Kritik an dem Projekt.

So bezeichnet Landesparteiobmann Gernot Darmann den Tag als „Blamage für Landes-, und Stadtregierung.“ Der Klagenfurter Vizebürgermeister Wolfgang Germ ( FPÖ) ist ebenfalls empört über den „unbezahlbaren Werbewert, welcher nach Graz “ wandert.