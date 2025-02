Arbeiterkammer und Gewerkschaft: Einbrecherkönig mit besonderem Faible

166 Einbrüche und Diebstähle in acht Bundesländern mit einem Gesamtschaden von fast einer Million Euro gehen auf das Konto eines 41-Jährigen. Der rumänische Staatsbürger hatte es laut Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf der Jagd nach Barem hauptsächlich auf Schulen, aber auch auf Objekte von Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund abgesehen.

Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf mehr als 933.000 Euro. Der geständige Beschuldigte wurde festgenommen und sitzt in der Justizanstalt St. Pölten in U-Haft. Der 41-Jährige soll sich von März 2022 bis Jänner 2024 von Wien aus mit dem Zug auf seine Einbruchstouren durch Österreich gemacht haben. Mitgehen ließ der Rumäne dabei überwiegend Bargeld und auch vereinzelt Elektrogeräte.

141 Einbrüche in Schulen verübt

Der diesbezügliche Gesamtwert wurde mit über 253.000 Euro angegeben. Darüber hinaus entstanden rund 680.000 Euro an Sachschaden. Mit 141 Einbrüchen entfiel der Löwenanteil der Tatorte auf Schulen. Elf Mal wurden Arbeiterkammern und Objekte des Österreichischen Gewerkschaftsbundes heimgesucht, 14 Mal waren sonstige Gebäude das auserkorene Ziel des Beschuldigten.

64 Tatorte liegen in Niederösterreich, 46 in Oberösterreich und 28 in der Steiermark. Dahinter folgen Polizeiangaben zufolge das Burgenland (zwölf Tatorte), Kärnten und Salzburg (je sechs) sowie Vorarlberg und Wien (jeweils zwei).

250 Zugtickets

Bei einer Hausdurchsuchung an der Wiener Wohnadresse des 41-Jährigen wurden 250 Zugtickets sichergestellt, was den Ermittlern bei der Zuordnung der Tatorte in die Hände spielte. Weiters entdeckt wurden 23 Schraubenzieher, zwei Seitenschneider, 16 Paar Schuhe und diverse Kleidungsstücke.