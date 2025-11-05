"Lage ist bedrohlich": 726 antisemitische Vorfälle im ersten Halbjahr

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im ersten Halbjahr 2025 hat die Antisemitismus-Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) 726 antisemitische Vorfälle in Österreich registriert. Das gab die IKG am Mittwoch in einer Presseaussendung bekannt.

Im Vergleichszeitraum des Vorjahres gab es 808 gemeldete Fälle, 2023 und damit vor den Angriffen der Terrororganisation Hamas in Israel waren es 311. Die Regierung kündigte die Präsentation der überarbeiteten Nationalen Strategie gegen Antisemitismus an.

Diese werde am 10. November vorgestellt, teilte der zuständige Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) mit. "Wenn wir Jüdisches Leben in Österreich erhalten wollen, braucht es Schutz, Solidarität und klare Haltung - jeden Tag", sagte er. Man wolle ein "klares Zeichen setzen", die aktuellen Zahlen seien ein Weckruf. "Antisemitismus bleibt in Österreich auf hohem Niveau und wird zunehmend als normal hingenommen", so Pröll. "Antisemitischer Tsunami" "Der antisemitische Tsunami wurde zu einer andauernden Überflutung", betonte auch IKG-Präsident Oskar Deutsch. Die Lage für Jüdinnen und Juden sei bedrohlich, jüdisches Leben sei aber weiterhin "selbstverständlicher Bestandteil Österreichs". Dies sei nur dank umfassender Sicherheitsvorkehrungen möglich.

Die Statistik umfasst fünf physische Angriffe, acht Bedrohungen, 78 Sachbeschädigungen, 203 Massenzuschriften und 432 Fälle von verletzendem Verhalten. Besonders oft gab es israelbezogenen Antisemitismus, antisemitisches "Othering" und Relativierungen der Shoah. In 77 Fällen kam es zu einem Aufruf oder zur Verherrlichung von Terror gegen Juden. Mit 202 der gemeldeten Vorfällen waren die meisten politisch links motiviert. 195 kamen von muslimischen Personen oder Organisationen, 147 von rechten. Bei 182 konnte die Weltanschauung nicht festgelegt werden. Weniger Meldebereitschaft Die Meldestelle berücksichtigt nur eindeutig antisemitische Fälle. Die Meldebereitschaft dürfte rückläufig sein, "weil sich von Antisemitismus Betroffene zunehmend zurückziehen", hieß es. In den Sommermonaten - also nach dem Berichtszeitraum - habe es eine Häufung besonders bedrohlicher Fälle gegeben. Der komplette Jahresbericht soll dann im Frühjahr 2026 erscheinen. Politik, Justiz und Zivilgesellschaft müssten gegen Antisemitismus eintreten, forderte die IKG.