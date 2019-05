Antisemitische Postings: FPÖ-Politikerin trat zurück

Nach dem "Stadtratten"-Gedicht in Braunau gibt es wieder Aufregung in der oberösterreichischen FPÖ. Die stellvertretende Obfrau der FPÖ St. Martin im Innkreis teilte einen Brief der verurteilten Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck in den sozialen Netzwerken. Am Montag trat sie deswegen zurück und legte alle ihre Funktionen nieder. Das berichteten die Oberösterreichischen Nachrichten.

Auf ihrem vk.com-Profil, einem russischen sozialen Netzwerk, soll sie das Schreiben im Okotober 2018 geteilt haben. Darin wird der Massenmord an den Juden in Frage gestellt. "Wo wurden die sechs Millionen Juden vergast?", zitieren die Oberösterreichischen Nachrichten aus dem Posting. In weiteren Postings auf vk.com und Facebook soll die Innviertlerin weitere Verschwörungstheorien rundum die NS-Zeit in den Raum gestellt haben.

In einem anderen von ihr geteiltem antisemitischen Posting heißt es: "Die gesamte Menschheitsgeschichte ist Lüge (sic!). Und ausgerechnet über diese 12 Jahre sollen sie uns die Wahrheit gesagt haben. Wer das glaubt, glaubt auch an den Osterhasen, der Eier bringt". Ihr Facebook-Profil wurde mittlerweile gelöscht. Auf vk.com soll sie aber noch aktiv sein.