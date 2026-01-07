Anklage gegen ehemaligen SOS-Kinderdorf-Mitarbeiter in Salzburg

Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat Anklage gegen einen 57-jährigen Österreicher erhoben, der im SOS-Kinderdorf Seekirchen am Wallersee (Flachgau) als Familienhelfer tätig war. Dem Mann werden die Verbrechen des schweren sexuellen Missbrauchs und des sexuellen Missbrauchs von Unmündigen sowie die Vergehen der Nötigung und des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses vorgeworfen. Die Übergriffe begannen 2017 und sollen über einen Zeitraum von drei Jahren erfolgt sein.

Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch per Aussendung informierte, wird dem Mann zur Last gelegt, an zwei im SOS-Kinderdorf in Seekirchen untergebrachten unmündigen Mädchen geschlechtliche Handlungen in Form wiederholter Berührungen im Brust- und Schambereich vorgenommen zu haben. Da er auf diese Weise seine Stellung als Beschäftigter in einer Erziehungsanstalt ausgenützt hat, werden ihm zudem auch die Vergehen des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses angelastet.