Anklage nach tödlichem Chemieunfall bei AustroCel in Hallein erhoben

Mehr als eineinhalb Jahre nach dem Gasunfall in der Firma AustroCel in Hallein (Tennengau) am 2. Juni 2021, bei dem ein Arbeiter ums Leben gekommen war, hat die Staatsanwaltschaft Salzburg Anklage gegen vier Personen erhoben und über die AustroCel Hallein GmbH eine Verbandsbuße beantragt. Die Vorwürfe lauten auf grob fahrlässige Tötung, fahrlässige Beeinträchtigung der Umwelt und fahrlässige Körperverletzung.