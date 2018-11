Als Pflegekind zu einer Mörderin gesteckt: Ein Fall für das Gericht

Wieder einmal muss Walfried Janka in seinem Leben zittern und hoffen. Dieses Mal geht es darum, ob die 20.000 Euro zusammenkommen, die er für den Rechtsstreit gegen das Land Steiermark braucht. Per Crowdfunding hat er die Öffentlichkeit gebeten, ihm finanziell zu helfen. Noch rund 8.000 Euro fehlen - in 22 Tagen läuft die Frist dazu ab.

Wir erinnern uns an Jankas Schicksal: Das Jugendamt übergab ihn 1966 als Säugling an eine nachweislich verurteilte Kindesmörderin. Nachdem er bei der Mörderin gefoltert, gequält und missbraucht wird, wird er auf eine psychiatrische Abteilung einer Kindereinrichtung gebracht. Auch dort gehen die Qualen bis zu seinem 16. Lebensjahr weiter. Er besuchte keine normale Schule und hatte keine Chance auf eine Berufsausbildung.

