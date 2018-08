Als Pflegekind zu einer Mörderin gesteckt: Kein Schadenersatz

Denn in Jankas Fall lägen die Fakten eigentlich auf dem Tisch: Vor drei Monaten berichtete der KURIER über diesen besonders schockierenden Jugendamtskandal: Das 16-jährige Martyrium eines Pflegekindes, das in der Obhut des Staates misshandelt und missbraucht wurde. Das Jugendamt hatte ihn bei einer Pflegemutter untergebracht, die zuvor schon einmal wegen der Tötung eines anderen Kindes im Gefängnis gewesen war. Die meiste Zeit seiner Kindheit musste er eingesperrt in einem dunklen Zimmer verbringen, der Hund wurde auf ihn abgerichtet, damit er nicht weglaufen kann. Und schließlich wurde er mit jungen 19 Jahren selbst zum Mörder, büßte 14 Jahre im Gefängnis für den Mord an einem Taxifahrer.

Selten aber stehen so detaillierte Akten und Aufzeichnungen über Misshandlungen an Jugendamt-Kindern zur Verfügung. Daher war die Hoffnung bei Janka groß, dass ihm zumindest eine finanzielle Gerechtigkeit widerfährt, selbst wenn diese Qualen ohnehin nicht mehr gut zu machen sind. 500.000 Euro forderte Janka daher vor drei Monaten als Schadenersatz für die Misshandlungen in seiner Kindheit.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte Walfried Jankas: