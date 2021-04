Als Arzt ausgegeben: Betrüger brachte Salzburgerin um fünfstelligen Betrag

Ein Internet-Betrüger hat mit der "Love Scamming"-Masche einer Salzburgerin eine fünfstellige Summe abgenommen. Der Mann, den die 48-Jährige via Social Media kennengelernt hatte, gab sich als Arzt aus, der für die Vereinten Nationen in Afghanistan arbeiten würde. Er spielte ihr vor, er wolle nach Ende seiner Tätigkeit dort nach Österreich ziehen, berichtete die Polizei am Samstag.

Der Mann schickte im Vorfeld seines angeblichen Umzugs ein Paket mit diversen Gegenständen an die Frau und brachte sie dazu dafür vermeintliche Zollgebühren auf ein türkisches Konto zu überweisen. Die Frau kam dem nach. Nachdem dem sie insgesamt einen fünfstelligen Eurobetrag transferiert hatte, blockierte sie die Internetbekanntschaft plötzlich. Das machte die Salzburgerin stutzig und sie erstattet Anzeige.