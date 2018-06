Alle Landesräte gegen Hofers Tempo 140

Problem Einwegflasche

Weiteres Thema beim Treffen war der Abfall und hier vor allem der Trend von der 0,5-Liter-Pfand- zur 0,33-Liter-Einwegflasche. Die Landesräte wollen von der Bundesregierung mehr Initiative für Mehrwegverpackungen.

In Summe wurden bei der Tagung der Umwelt- und Naturschutzreferenten am Freitag rund 50 Beschlüsse gefasst. Im Naturschutzbereich wurde etwa eine gemeinsame Vorgangsweise bei der Ausweisung weiterer notwendiger Schutzgebiete vereinbart, sagte die Salzburger Naturschutz-Landesrätin Maria Hutter ( ÖVP). Außerdem sollen Schutzgebiete, für die es Flugbeschränkungen gibt, in die Luftfahrtkarte eingetragen werden.