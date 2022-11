Alkolenker raste mit 210 km/h über Westautobahn in Salzburg

Auf der Westautobahn (A1) bei Eugendorf (Bezirk Salzburg-Umgebung) ist am späten Dienstagabend ein Autoraser mit 210 km/h unterwegs gewesen. Wie die Landespolizeidirektion Salzburg in einer Aussendung mitteilte, wurde der Lenker gegen 23:24 Uhr in Fahrtrichtung Wien von einer Zivilstreife der Polizei gestoppt. In dem Autobahnabschnitt galt eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Beim Lenker sei eine Alkoholisierung von 0,31 mg/l in der Atemluft (entspricht 0,62 Promille) festgestellt worden.

Dem Lenker sei an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen worden, hieß es am Mittwoch in der Früh. Es werde Anzeige erstattet.