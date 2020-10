Alkoholisierter Autofahrer fuhr in Vorarlberg gegen Straßenlaterne und Baum

Ein laut Polizei alkoholisierter Autofahrer ist am Samstagabend in Hard am Bodensee mit seinem Wagen gegen eine Straßenlaterne und einen Baum geprallt. Als Grund für den Unfall nannte die Exekutive überhöhte Geschwindigkeit. Nach eigenen Angaben blieb der 27-Jährige unverletzt. Das Fahrzeug wurde im Frontbereich erheblich beschädigt.

Der Mann war gegen 22.40 Uhr auf der Kohlplatzstraße in Richtung Fußach unterwegs, als er beim Einbiegen in die Uferstraße die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Er kollidierte zunächst mit einer Straßenlaterne, ehe der nachfolgende Zusammenstoß mit einem Baum seine Fahrt beendete.