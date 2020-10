23-Jährige landete bei Autounfall im Bachbett

Eine 23-Jährige ist Sonntagfrüh in St. Georgen am Längsee im Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan mit ihrem Pkw in einem Bachbett gelandet und verletzt worden. Die Frau war gegen 4.00 Uhr in einer unübersichtlichen Rechtskurve von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und dann mehrere Meter tief in das Bachbett gestürzt.

Sie wurde in das Klinikum Klagenfurt gebracht, während die Feuerwehr das Wrack aus dem Bach holte, hieß es seitens der Landespolizeidirektion.