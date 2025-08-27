Alkoholfreie Weine können im Geschmackstest nur mäßig überzeugen

Alkoholfreie Alternativen gewinnen vor allem bei Jüngeren an Beliebtheit: Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat mit der Arbeiterkammer Steiermark erstmals entalkoholisierte Weine sowie aromatisierte alkoholfreie Produkte aus Supermärkten, Onlinehandel und Fachgeschäften getestet. Nur acht von 25 Erzeugnissen wurden laut Aussendung mit "gut" bewertet, Kritikpunkte waren unklare Kennzeichnungen und ausbaufähiger Geschmack. Die weltweite Weinproduktion 2024 ist laut der internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) um fast fünf Prozent zurückgegangen - in Österreich sogar um 8,8 Prozent. Als Gründe werden klimatische Faktoren sowie neue Konsumgewohnheiten genannt. Der Trend zu alkoholfreiem Wein sei zwar laut VKI-Ernährungswissenschafterin Nina Eichberger erfreulich, bei vielen getesteten Produkten gäbe es aber noch Luft nach oben.

Unklare Kennzeichnung, "weinfremd" und "dumpf" Laien und Weinexperten haben alkoholfreie Rotweine, Rosé, Weißweine und einen Perlwein getestet. Im Gesamturteil wurden neben den acht als "gut" eingestuften Produkten, 14 als "durchschnittlich" und drei als "weniger zufriedenstellend" bewertet. Die Expertenverkostung ergab ein schlechteres Ergebnis: Nur ein Wein bekam die Note "gut", während 14 Produkte als "durchschnittlich", acht als "weniger zufriedenstellend" und zwei als "nicht zufriedenstellend" eingestuft wurden. Einig waren sich beide Gruppen beim Geschmackssieger, Oleada Fizzy-Blanc, dem einzigen Perlwein im Test. Trotz technischer Fortschritte gehen bei der Herstellung von alkoholfreiem Wein Aromen verloren, die durch Zusatzstoffe wie weineigene Aromen, Traubensaft oder Kohlensäure ausgeglichen werden. Geschmacklich erinnern daher laut Eichberger viele der Produkte eher an Traubensaft als an Wein.