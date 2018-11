Aktenskandal: Finanzpolizei widerspricht der Stadt Linz

In der Linzer Aktenaffäre erhöht die Finanzpolizei nochmals den Druck auf die Stadt Linz. Wie der KURIER in der Donnerstag-Ausgabe berichtete, werden in Linz weiterhin Anzeigen gegen Unternehmen wegen Schwarzarbeit systematisch eingestellt – großteils wegen Verjährung. Laut Vize-Bürgermeisterin Karin Hörzing ( SPÖ) soll es sich dabei um Altfälle handeln, die von der zuständigen Abteilung in den Vorjahren offenbar bearbeitet wurden.

Seit August 2017 – damals wurde das Linzer Kontrollamt mit einer Prüfung beauftragt – dürfte es eigentlich zu keinen Verjährungen mehr kommen. Die Finanzpolizei traut diesen Angaben aber überhaupt nicht.

Man hätte viele Fälle noch retten können, weil sie mit Platzen der Affäre durch einen KURIER-Bericht im Juni 2017 noch nicht verjährt waren. Seit diesem Zeitpunkt haben die Finanzermittler insgesamt 1171 Urgenzschreiben in 400 angezeigten Fällen an die Stadt Linz geschickt.