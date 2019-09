Airpower19: Vorbereitungen fast abgeschlossen

In zwei Tagen, am Freitag, startet die zweitägige Flugshow Airpower19 des Bundesheeres, mitveranstaltet von Red Bull und Land Steiermark. Die Vorbereitungen zu dem Gratis-Event sind fast abgeschlossen, auch etliche Teilnehmer mit ihren rund 200 Fluggeräten aus über 20 Nationen sind schon eingetroffen. Die Absperrungen auf den Wiesen für die Parkplätze rund um den Fliegerhorst stehen bereits.

Die Zelte im Publikumsgelände stehen weitgehend, die meisten Bundesheer-Kräfte sind eingetroffen, am Mittwoch soll der Rest am Gelände des Fliegerhorstes Hinterstoisser in Zeltweg sein. Von den internationalen Teilnehmern ist bisher die spanische Kunstflugstaffel Patrulla auf Casa C101 eingetroffen. Ebenso "touchdown" hatten ein Neuzugang der Flying Bulls, die Beechcraft T-34 Mentor, ein Propellertrainer aus den USA sowie die Focke Wulf Fw190, ein starker deutscher Jäger mit Doppel-Sternmotor aus dem Zweiten Weltkrieg.