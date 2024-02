Wie Frauen Städte bauen und warum das noch immer zu selten passiert

Genau das haben auch die Stadtforscherin Katja Schechtner und der Journalist Wojciech Czaja bemerkt und die Wanderausstellung „Frauen Bauen Stadt“ ins Leben gerufen. Nach Stationen in Wien, Bregenz und Klagenfurt das Projekt derzeit vor dem und im afo (Architekturforum OÖ) in Linz Halt.

Was es zu sehen gibt? In niederschwelligen Texten und mit vielen Bildern werden 18 Architektinnen, Stadtplanerinnen und Künstlerinnen aus aller Welt vor den Vorhang geholt. Der Anspruch ist klar: Frauen und ihre Leistungen für den öffentlichen Raum verstärkt sichtbar zu machen.

Lokaler Bezug

Zu den internationalen Erfolgsgeschichten gibt es in der Schau den lokalen, oberösterreichischen Bezug: „Es ist wichtig, dass die Menschen dieses Aha-Erlebnis haben: Dass Architektur von Frauen auch hier im Stadtbild präsent ist“, sagt Kurator Wojciech Czaja.

Im Jahr 2030 werden 2,5 Milliarden Frauen in Städten leben und arbeiten. In Städten, die in den allermeisten Fällen von Männern geplant und gebaut wurden. Das bedeutet: Es fehlen weibliche Perspektiven auf entscheidende Lebensbereiche. Viele Studien zeigen: Frauen strukturieren ihre Wege anders als Männer, nutzen andere Verkehrsmittel, haben andere Ansprüche an Städte, vor allem wenn es um Sicherheit geht. Und Frauen bleiben lieber und länger im öffentlichen Raum als Männer, nutzen ihn also intensiver.