Acht Schafe und ein Lamm in Maria Alm von Wolf gerissen

In Maria Alm sind acht Schafe und ein Lamm von einem Wolf getötet worden. "Wir gehen definitiv von Wolfsrissen aus", bestätigte Hubert Stock, der Beauftragte des Landes Salzburg für Wolf und Bär auf APA-Anfrage. Der Riss wurde dem Land am Samstag gemeldet. Eine Gutachterin wurde zum Fundort in den Pinzgau geschickt. Eine DNA-Analyse, die rund eine Woche dauert, soll Sicherheit bringen.

