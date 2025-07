Abzocke falscher Polizisten: Ermittler nehmen Drahtzieher fest

Der Beschuldigte steht im Verdacht, mit der Masche des "Schockanrufs“, Opfer am Telefon dazu genötigt zu haben, ihm viel Geld auszuhändigen.

Im jüngsten Fall konnten die Ermittler dem verdächtigen Polen mindestens fünf vollendete und sieben versuchte Geldabholungen in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und der Steiermark zuordnen. Der Tatzeitraum erstreckte sich vom 25. März bis zum 21. Mai 2025.

Beim mittlerweile recht bekannten "Kautionstrick“ spielen die Kriminellen einen Unfall, verursacht durch ein Familienmitglied, vor. Um die Haft zu verhindern, sei eine Kaution zu bezahlen, so die Betrugsmasche.

Die Kriminalisten hatten den 20-Jährigen schon einige Zeit im Visier. Am 2. Juni wurde er nach seiner Einreise nach Österreich in einem Hotel in Vorarlberg festgenommen. Die Festnahme erfolgte durch Beamte des Landeskriminalamtes Vorarlberg. Bei der Durchsuchung des Hotelzimmers konnten mehrere "deliktstypische Gegenstände" sichergestellt werden.

Weitere Opfer werden gesucht

Der Beschuldigte zeigte sich bei seiner Vernehmung bislang nicht geständig und wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Auf Anordnung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wurden nun Fahndungsbilder von dem Mann veröffentlicht.

Mögliche weitere Opfer werden dringend gebeten, sich mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 in Verbindung zu setzen.