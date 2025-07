Betroffene von Cybercrime können in jeder Polizeidienststelle Anzeige erstatten.

In der virtuellen Welt sind Betrugsdelikte besonders häufig. 31.768 der angezeigten Cybercrime-Fälle waren Betrügereien.

Die Kriminalstatistik zeigte auch für 2024, wie präsent Internetkriminalität ist. Es kam in diesem Bereich zu 62.328 Anzeigen.

Der Bitcoin erreichte unlängst ein Rekordhoch in US-Dollar. Am 14. Juli 2025 war ein Bitcoin 122,838 US-Dollar wert.

Bei Frau M. war das nicht anders. In immer größeren Beträgen überwies sie in Summe 13.000 Euro – Geld, das sie geerbt hatte und für Kinder und Enkerl gut veranlagen wollte. „Ich wurde regelmäßig über meinen angeblichen Depotwert informiert. Dazu der Ratschlag, die günstige Marktlage zu nutzen und weiter einzuzahlen. Aber irgendwann war es mir genug“, erinnert sich die 64-Jährige.

Was sich in den folgenden Monaten abspielte, kennt Reinhard Nosofsky, Leiter der Betrugsermittlung im Bundeskriminalamt (BK), zu gut: „Die Kriminellen gaukeln eine positive Entwicklung des Investments vor, erschleichen sich so Vertrauen und üben schließlich Druck aus, noch mehr zu investieren.“

Kurz darauf klingelte das Telefon erneut: „Sie haben unser Angebot aufgerufen, dadurch sind Kosten von 150 Euro entstanden. Sie können die Summe aber auch investieren, danach haben Sie jederzeit Zugriff darauf“, erklärte Telefonistin Elisabetha T. am anderen Ende der Leitung mit leichtem Akzent.

Die zuvor freundliche Anlageberaterin sei daraufhin nahezu ungehalten gewesen und habe gedroht, dass alles verloren wäre, wenn sie nicht weiter investiere. Die Pensionistin gab nicht nach, woraufhin Elisabetha T. einlenkte und ihr eine Auszahlung der Gewinne bzw. von insgesamt 80.000 Euro in Aussicht stellte. Dazu müsse die Wienerin lediglich 7.500 Euro als Sicherheit hinterlegen. An dieser Stelle wurde Maria P. endgültig stutzig. Sie brach den Kontakt ab und googelte in der Hoffnung auf Hilfe nach einem Anwalt.

Das Spiel mit der Hoffnung

Die Suchmaschine spuckte schnell einen Advokaten aus. Einen Herrn Adir N. – zwar mit Praxis in Tschechien, aber dafür mit dem Spezialgebiet Kryptowährungsbetrug. Die Distanz sollte kein Problem sein, denn der Anwalt bot sein Service praktischerweise telefonisch und digital an – vorausgesetzt einer Vorauszahlung von 1.200 Euro.

„Der Klassiker“, seufzt Nosofsky. Ermittler sprechen in diesem Zusammenhang vom „Recovery Scam“. „Einige Zeit nach der ersten Betrugshandlung meldet sich eine Detektei oder Anwaltskanzlei, die auf den Fall aufmerksam geworden sein will und ihre Dienste anbietet“, weiß der Kriminalist. Da sie meistens mit den ursprünglichen Tätern unter eine Decke stecken, wissen die Kriminellen erstaunlich viel über den Fall, was bei den Betroffenen einen seriösen Eindruck erweckt. Dass Betrüger im Internet inserieren, sei ebenfalls eine gängige Masche.