Österreich

Ab in den Kübel: Wo der Springfrosch bei der Straßenquerung Hilfe braucht

Springfrosch sitzt auf einer Hand.
Derzeit werden dringend Froschklauberinnen und -klauber gesucht, die die Tiere bei ihren Wanderungen unterstützen.
Von Claudia Stelzel-Pröll
08.01.26, 09:13
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der Springfrosch ist einer der ersten, der im Frühjahr aus seiner Winterstarre erwacht, dicht gefolgt von Grasfrosch und Erdkröte. Die drei Frühzünder beginnen bereits ab Mitte Februar zu ihren Laichgewässern zu wandern. Doch auf dem Weg dorthin lauern lebensgefährliche Barrieren – die Straßen.

Eine bewährte Akut-Maßnahme, um Amphibien eine sichere Wanderung zu ermöglichen, ist die sogenannte Zaun-Kübel-Methode:

Flauschig und süß: Nachwuchs bei Bürstenschwanz-Rattenkängurus in Wien

Man kennt sie, die grünen Froschzäune, die im Frühjahr die Straßenränder säumen und das frühlingshafte Landschaftsbild prägen. Hinter den Zäunen werden Kübel in den Boden eingegraben, in die die Frösche bei ihrer Wanderung entlang des Zauns plumpsen.

Ausgebildete Froschklauberinnen

Es klingt ganz einfach: Die Froschklauberinnen und -klauber sammeln die Tiere aus den Kübeln und setzen sie auf der anderen Straßenseite ab. Doch es gibt dabei einiges zu beachten: Nur ausgebildete Personen dürfen Amphibien neben Zäunen oder aus Kübeln (auf)klauben. Denn jedes einzelne Tier muss gezählt und bestimmt werden. Nur so ist es möglich, die „Lage“ an den Wanderstrecken realitätsgetreu abzubilden und aus den gesammelten Daten weitere Naturschutzmaßnahmen abzuleiten.

Wie Eichhörnchen mit ihrem Gehirn den Wald schützen

Der Naturschutzbund hat 2023 die Froschklaub-Börse ins Leben gerufen. Auf der Froschklaubbörse-Homepage des Naturschutzbundes sind alle Strecken in ganz Österreich eingezeichnet, an denen noch dringend helfende Hände benötigt werden. Hier können die Strecken eingesehen werden. Man gibt die gewünschte Strecke sowie die Tage an, an denen man Zeit hat. Alle weiteren Informationen, die für das Frosch-Klauben wichtig sind, erhält man dann direkt bei der Froschklaub-Aktion.

Mehr zum Thema

Kurier mit Tier
kurier.at, csp  | 

Kommentare