Wien

Flauschig und süß: Nachwuchs bei Bürstenschwanz-Rattenkängurus in Wien

Bürstenschwanz-Rattenkänguru knabbert an Futter
Das Baby hüpft speziell abends schon munter herum; die stark vom Aussterben bedrohten Tiere sind Teil eines Zuchtprojekts.
Von Claudia Stelzel-Pröll
07.01.26, 10:37
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Spitze Schnauze, glänzende Knopfaugen, flauschiges Fell – so knuffig startet das Haus des Meeres ins neue Jahr! Gemeinsam mit seinen Eltern hüpft seit neuestem ein junges Bürstenschwanz-Rattenkänguru durch die Australienanlage im 9. Stock und verzaubert Pflegepersonal und Besuchende gleichermaßen.

Der Nachwuchs ist auch eine erfreuliche Entwicklung für den Artenschutz: „Unsere Bürstenschwanz-Rattenkängurus sind stark vom Aussterben bedroht und Teil eines internationalen Zuchtprojekts. Umso mehr freut uns die gelungene Nachzucht.“ erklärt Jeff Schreiner, Zoodirektor des Haus des Meeres.

Tiercoach: Warum Zahnpflege bei Hunden und Katzen so wichtig ist

Der Tipp der Tierpflegerinnen und -pfleger für alle, die einen Blick auf das Kängurujunge erhaschen möchten: „Am besten kommt man abends in die Australienanlage, denn dann sind die Bürstenschwanz-Rattenkängurus am aktivsten und hüpfen mitunter zwischen den Besucherinnen und Besuchern umher.“ 

1 Zentimeter groß, 0,3 Gramm schwer

Das junge Weibchen hat erst mit dem Jahreswechsel so richtig das Licht der Welt erblickt, obwohl es schon 3 Monate zuvor geboren wurde. Direkt nach der Geburt war das Junge nur knapp 1 cm groß und wog etwa 0,3 g. Wie bei Beuteltieren üblich, blieb es an einer Zitze angedockt und wuchs geschützt im Beutel seiner Mutter heran.

46-221439669

Abends sind die Bürstenschwanz-Rattenkängurus am ehesten zu entdecken. 

46-221439670

Muttertier und Jungtier erkunden gemeinsam die Australienanlage des Haus des Meeres. 

46-221439671

Das scheue Jungtier versteckt sich tagsüber im Dickicht.

Während der ersten Monate war Muttermilch die einzige Nahrungsquelle. Inzwischen frisst die junge Kängurudame - wie für diese Känguruart typisch - am liebsten verschiedene Pilze und Wurzeln. Gut genährt wächst das Jungtier schnell heran und wird bald kaum noch von seinen Elterntieren zu unterscheiden sein. 

Mehr zum Thema

Kurier mit Tier
kurier.at, c.stelzel-proell  | 

Kommentare