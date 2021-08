55-Jähriger bei Verkehrsunfall in Kärnten getötet

Eine 55-jährige Kärntnerin ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Völkermarkt getötet worden. Laut Polizei war sie am Vormittag auf der Seeberg Straße (B82) in Richtung Brückl unterwegs, als sie mit ihrem Auto aus vorerst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw stieß.

Die Lenkerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Völkermarkt aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Lkw-Lenker, ein 64-jähriger Mann aus Slowenien, blieb unverletzt.