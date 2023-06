52-Jähriger schoss sich in Steiermark mit Jagdflinte Daumen weg

Beim Hantieren mit einer Jagdflinte im Keller seines Wohnhauses hat sich ein 52-Jähriger am Freitagnachmittag in Neudau in der Steiermark schwer an der rechten Hand verletzt. Es dürfte sich ein Schuss gelöst haben, wodurch der Daumen komplett abgetrennt wurde.

