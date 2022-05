31-Jähriger feuerte in Graz mit Schreckschusspistole auf Nachbarn

Im Zuge eines Streits mit seinen Nachbarn und seiner Ehefrau soll ein 31-Jähriger am Sonntagabend in Graz mit einer Schreckschusspistole geschossen haben. Da zunächst nicht bekannt war, dass es sich um keine echte Waffe handelt, waren Polizei und Cobra am Tatort.

Der Schütze gab an, er habe nur in die Luft geschossen. Erst am Samstag hatte die Cobra in der Weststeiermark einschreiten müssen, als eine Frau eine Kugel auf ihren Mann abgab, ohne ihn jedoch zu verletzten.