30 Privatschüler in Quarantäne: Eltern üben Kritik an Behörde

Nach zuletzt mehreren Corona-Fällen in Wiens Kindergärten und Schulen wurde nun die Infektion einer Lehrkraft im Gymnasium der Dominikanerinnen in Wien-Hietzing bekannt. Knapp 30 Schüler und zehn Mitarbeiter müssen als Folge dessen seit vergangenem Donnerstag der Schule fernbleiben. Die Schule habe laut einer betroffenen Mutter zwar alles richtig gemacht. Die Reaktion der Gesundheitsbehörde sei hingegen sehr spät erfolgt und habe einige Fragen aufgeworfen.

Demnach seien die Erziehungsberechtigten von der Schule zwar sofort aufgefordert worden, ihre Kinder bis auf Weiteres in häuslicher Quarantäne zu betreuen, von der zuständigen MA15 seien hingegen teils widersprüchliche Informationen gekommen – besonders in Bezug darauf, wie diese Quarantäne auszusehen habe. Tatsache ist, dass die Lehrkraft seit Mittwoch weiß, dass sie positiv ist. Seit Donnerstag wissen auch die Eltern der Kinder aus den zwei betroffenen Klassen Bescheid. In Quarantäne mussten all jene, die näheren Kontakt mit der infizierten Lehrkraft hatten – darunter auch die Schuldirektorin.