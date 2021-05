23-Jähriger soll in Tirol absichtlich Mann niedergefahren haben

Ein 23-jähriger Pkw-Lenker soll Sonntagabend auf einem Parkplatz in Ebbs in Tirol (Bezirk Kufstein) absichtlich und frontal auf einen 30-Jährigen zugefahren sein. Dieser konnte noch kurz vor dem Zusammenstoß hochspringen und prallte auf die Windschutzscheibe, berichtete die Polizei. Der 23-Jährige zeigte sich geständig. Er gab an, dass dem Vorfall ein Streit und auch eine Schlägerei vorausgegangen waren.

Direkt nach dem Vorfall hatte der 23-Jährige den Parkplatz zunächst fluchtartig verlassen. Da aber die Marke des Autos und auch das Kennzeichen bekannt waren, konnte der Lenker schließlich telefonisch erreicht werden. Außerdem wurde das Auto - mit entsprechenden Beschädigungen - in der Garage eines Bekannten gefunden.

Faustschläge und Drohung

Der 23-Jährige kam schließlich selbstständig zur Polizeiinspektion Kufstein. Bei einer ersten Einvernahme zeigte er sich geständig. Er gab an, dass der Tat mehrere Faustschläge ins Gesicht und eine Drohung durch den 30-Jährigen vorausgegangen waren. Der 30-Jährige wurde laut Polizei voraussichtlich nur leicht verletzt. Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus Kufstein gebracht.