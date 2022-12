2022: Das Jahr der 63 Rekorde in Österreich

432 Walzer tanzende Paare in Dirndl und Lederhosen in Graz, eine 113 Millimeter lange und 81 Millimeter breite Erdbeere aus dem Burgenland oder eine Turnstunde mit etwa 71.500 Teilnehmern: All diese Rekorde hat das "Rekord Institut Österreich" im Jahr 2022 zertifiziert. Im Fall der 864 Frauen und Männer, die Mitte September das Tanzbein schwangen, sogar ein Weltrekord. Insgesamt hat das Institut im ablaufenden Jahr 63 Rekorde bescheinigt.

Der Gmundner Herbert König hat die Plattform 2020 in Leben gerufen, weshalb aufgrund der Corona-Pandemie anfänglich architektonische Spitzenleistungen, landschaftliche Rekorde oder die ältesten Exemplare ihrer Art den Großteil des Inhalts ausmachten. Mittlerweile nimmt jedoch der Anteil der Massenveranstaltungen zu.

So kann man beispielsweise vom größten Adventmarkt Österreichs, dem Mariazeller Christkindlmarkt, lesen, der auch den Rekord für den weltweit größten Adventkranz (Zwölf Meter Durchmesser, sechs Tonnen Gewicht) für sich beanspruchen darf. Das größte Blasmusikfestival, die größte Sonnwendfeier und das größte Trachten- und Oktoberfest Österreichs haben auf der Plattform ebenfalls ihren Platz.