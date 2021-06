20-Jähriger in Tirol von eigenem Hund attackiert

Ein 20-Jähriger ist am Samstagnachmittag in Nassereith in Tirol (Bezirk Imst) von seinem dreijährigen Pitbull-Mischling im eigenen Garten attackiert worden. Weitere Personen konnten den Hund schließlich zurückreißen und ihm einen Maulkorb und eine Leine anlegen, berichtete die Polizei.

Der 20-Jährige erlitt mehrere Bisswunden an Armen und Beinen und wurde mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus Zams eingeliefert.

Das Tier ist seit rund einem Monat im Besitz des 20-Jährigen. Der Pitbull-Mischling wurde von einer Tierschutzorganisation vermittelt und stammt vermutlich aus Rumänien.