Ab Freitag steht der Antirassismus in Österreich im Mittelpunkt

1966 erklärten die Vereinten Nationen den 21. März zum internationalen Tag gegen Rassismus . Diesem Tag geht seit vielen Jahren ab dem 14. März, die in mehreren Ländern begangene Woche gegen Rassismus mit zahlreichen Veranstaltungen, voraus.

In Österreich fanden 2024 in diesem Rahmen das erste Mal "Österreichische Antirassimus.Tage" statt. Heuer steigt die zweite Auflage.

10 Tage lang gibt es in allen Bundesländern 45 Veranstaltungen. Das Event, bei dem sich alles um ein brennendes gesellschaftliches Thema dreht, wächst: Vor einem Jahr waren es nur 29 Veranstaltungen in eben 10 Tagen.

Mitmachen ist erwünscht

Auftakt für diese Tage stellt die 2. Antirassismus.Messe dar, die am Freitag in der CEU, Central European University, stattfindet.

Alle sind eingeladen, an dem Event teilzuhaben. "Du kannst in deinem Bezirk, deiner Gemeinde, deiner Stadt, eine antirassistische Veranstaltung deiner Wahl organisieren wie z.B. Tag der offenen Türen, Podiumsdiskussionen, künstlerische Interventionen, Workshops, antirassistische Spaziergänge bzw. Erzählcafés, Vorträge, Kinderspiele bzw. Workshops etc. Deine Veranstaltung wird u.a. im Antirassistischen Bundeskalender aufgenommen und verbreitet. Dadurch wird deine Antirassismusarbeit klar sichtbar und ermöglicht Vernetzungen, die dafür notwendig sind, um längerfristig diese Arbeit weiterführen zu können", heißt es auf der Internetseite.