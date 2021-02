16-Jähriger bei Mopedunfall in der Steiermark schwer verletzt

Ein 16-jähriger Mopedlenker ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Groß St. Florian (Bezirk Deutschlandsberg) schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte der Jugendliche in eine Straße einbiegen, auf der Kreuzung kam es aus vorerst unbekannter Ursache zu einer Kollision mit einem Auto, gelenkt von einer 47-jährigen Frau.

Der 16-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz gebracht, die Autolenkerin wurde leicht verletzt.