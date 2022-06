13-jähriger Alkolenker fuhr mit Elektro-Motorrad gegen Baum

Am Montagabend ist in Empersdorf (Bezirk Leibnitz) ein Verkehrsunfall mit einem Elektro-Motorrad passiert. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark berichtet, habe ein alkoholisierter 13-Jähriger gegen 19:45 Uhr ein Elektro-Motorrad auf der Gemeindestraße von Michaelbachberg kommend in Richtung Empersdorf gelenkt. Obwohl das Elektro-Motorrad nur für eine Person zugelassen ist, dürfte sich ein 14-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz ebenfalls darauf befunden haben.

Auf einer Kreuzung dürfte der 13-Jährige die Kontrolle über das E-Motorrad verloren haben und gegen einen Baum gestoßen sein. Der 13-Jährige wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 in die Kinderchirurgie Graz gebracht.

Der 14-Jährige wurde vom Roten Kreuz wegen Verdacht auf leichte Verletzungen ebenfalls dorthin gebracht. Laut Polizei wurde beim 13-Jährigen eine leichte Alkoholisierung festgestellt.