Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Oberösterreich
Ein 21-Jähriger Motorradlenker kollidierte bei einem Überholmanöver mit einem Pkw.
Zwei Schwerverletzte hat ein Verkehrsunfall am Samstag im Gemeindegebiet von Polling im Innkreis (Bezirk Braunau) in Oberösterreich gefordert.
Gegen 14:10 Uhr startete ein 21-jähriger Motorradlenker auf der B141 Richtung Polling ein Überholmanöver und kollidierte laut Polizei mit dem Pkw eines 46-Jährigen.
Der 21-Jährige flog mehrere Meter durch die Luft und wurde ins Krankenhaus Ried geflogen. Der 46-Jährige wurde per Rettung ins Krankenhaus Braunau transportiert.
