Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Oberösterreich

Zwei Schwerverletzte hat ein Verkehrsunfall am Samstag im Gemeindegebiet von Polling im Innkreis (Bezirk Braunau) in Oberösterreich gefordert.

Gegen 14:10 Uhr startete ein 21-jähriger Motorradlenker auf der B141 Richtung Polling ein Überholmanöver und kollidierte laut Polizei mit dem Pkw eines 46-Jährigen.