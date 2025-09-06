Sportunfall

OÖ: Vier Taucher wurden über Kraftwerk gespült und verletzt

Rettungswagen in Italien
Die Männer aus Tschechien wurden von der Strömung erfasst. Ein Schwerverletzter wurde im Spital behandelt.
06.09.25, 18:58
Kommentare

Vier Taucher sind am Samstag in Roitham am Traunfall (Bezirk Gmunden) verletzt worden. Die Männer aus Tschechien dürften von einer Strömung erfasst und über das dortige Kraftwerk gespült worden sein. Einer von ihnen erlitt schwere Verletzungen und wurde im Spital behandelt.

OÖ: Dogge biss Kleinhund tot und verletzte dessen Besitzer

Die anderen kamen mit leichten Blessuren davon. Einen entsprechenden Online-Bericht der "Kronen Zeitung" bestätigte die Polizei auf APA-Nachfrage.

Elch "Emil" hat die Landeshauptstadt erreicht

Nähere Details zum genauen Unglückshergang waren vorerst noch nicht bekannt. Offen blieb zunächst auch, welche Rettungsorganisationen involviert waren.

(Agenturen, haipa)  | 

Kommentare