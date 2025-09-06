OÖ: Vier Taucher wurden über Kraftwerk gespült und verletzt
Die Männer aus Tschechien wurden von der Strömung erfasst. Ein Schwerverletzter wurde im Spital behandelt.
Vier Taucher sind am Samstag in Roitham am Traunfall (Bezirk Gmunden) verletzt worden. Die Männer aus Tschechien dürften von einer Strömung erfasst und über das dortige Kraftwerk gespült worden sein. Einer von ihnen erlitt schwere Verletzungen und wurde im Spital behandelt.
Die anderen kamen mit leichten Blessuren davon. Einen entsprechenden Online-Bericht der "Kronen Zeitung" bestätigte die Polizei auf APA-Nachfrage.
Nähere Details zum genauen Unglückshergang waren vorerst noch nicht bekannt. Offen blieb zunächst auch, welche Rettungsorganisationen involviert waren.
