OÖ: Dogge biss Kleinhund tot und verletzte dessen Besitzer

Eine Dogge hat sich am Samstag in Vöcklamarkt (Bezirk Vöcklabruck) beim Spaziergang mit seinem Besitzer von der Leine losgerissen und sich auf einen Kleinhund gestürzt. Da sich der Maulkorb löste, konnte der große Vierbeiner den kleineren Vierbeiner mehrmals beißen und töten.

Beim Versuch, seinen Schoßhund zu retten und die beiden Tiere zu trennen, wurde auch der 72-jährige Besitzer des Kleinhunds von der Dogge angegriffen und verletzt, berichtete die Polizei.