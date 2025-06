Innviertel: Zehntausende Besucher beim Woodstock der Blasmusik

Zehntausende Brass-Fans treffen einander am Wochenende in Ort im Innkreis zum " Woodstock der Blasmusik ".

Rund 100.000 Besucher erwartet

Nach einem Gewitter konnte dann aber gemäß dem Festivalmotto "Love, Peace & Blasmusik" ins Wochenende gestartet werden. Die Veranstalter erwarten zu dem jährlich stattfindenden Event rund 100.000 Besucher.

150 Künstlerinnen und Künstler, Formationen und Bands spielen an den vier Tagen auf insgesamt neun Bühnen auf. Headliner ist aber das Publikum selbst: Denn Höhepunkt ist traditionell das "Gesamtspiel" am Samstag, bei dem nach einer vorgegebenen Playlist alle mitspielen können. Im Vorjahr hatten dabei rund 20.000 Leute gemeinsam in der Arco Arena musiziert, auch heuer dürfte es eine ähnliche Größenordnung gewesen sein. Am Sonntag folgt dann das "Gesamtspielchen" für die jüngsten Festivalgäste.