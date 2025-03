Wie gegen Online-Radikalismus vorgehen? Für OÖ-Landtag nicht dringlich

Wo sie sich nicht einig sind, ist der Weg, wie das zu erreichen ist. Und von wo die größte Gefahr droht. Das hat die Landtagsdebatte am Donnerstag zu einem SPÖ-Antrag gezeigt. Die SPÖ will initiieren, dass Einrichtungen des Landes Oberösterreich wie auch oberösterreichische Vereine und Institutionen "optimal unterstützt werden können, um vertrauenswürdige Hinweisgeber im Sinne der EU-Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste (Digital Services Act - DSA) zu werden".

Damit könne man Radikalisierung auf Online-Plattformen Vorschub leisten, ist SPÖ-Klubobfrau Sabine Engleitner-Neu überzeugt. Im Zuge dieses DSA sei es möglich, gegen "digitalen Müll im Internet", der - oft unbemerkt - zu Radikalisierung junger Menschen führt, vorzugehen.

Und zwar mit sogenannten "Trusted Flagger". Das ist ein im DSA verankertes Instrument von vertrauenswürdigen Hinweisgebern, mit dem "auch auf nationaler und regionaler Ebene ein wesentlicher Beitrag dazu geleistet" werden könne, problematische Inhalte schneller und zielgerichteter zu identifizieren und zu melden.

Trusted Flagger gefordert

Die SPÖ will, dass Einrichtungen des Landes Oberösterreich selbst oder andere oberösterreichische Institutionen oder Vereine als Trusted Flagger fungieren: "Gerade Strukturen wie öffentlich zertifizierte Beratungsstellen sind geradezu prädestiniert, um Fehlinformationen und antidemokratische Online-Hetze aufzudecken und gegenzusteuern."

Was zu einer hitzigen Debatte führte. Joachim Aigner (MFG) sieht darin einen "Angriff auf die Meinungsfreiheit", die damit wieder infrage gestellt werde. Er fürchtet die Einführung eines "Wahrheitsministeriums durch die Hintertür" und fragt, wer denn entscheide, was Fake-News sei und was nicht. Das sei nur "ein Vorwand, regierungskritische Aussagen" zu verhindern.