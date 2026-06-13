Wenn das Handy klingelt

Aber nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Zuschauerraum passiert so einiges. Wie neulich. Da sprang eine Dame ganz aufgeregt auf, denn sie hatte sich irrtümlich auf ihre eigene Handtasche gesetzt. Und genau in diesem Moment begann ein Handy zu klingeln. Dazu muss ich sagen, wir ersuchen das Publikum immer, das Handy auf lautlos oder ganz auszuschalten.

Ein paar Köpfe drehten sich und Blicke wanderten suchend durch die Reihen. Die Dame setzte sich rasch wieder, das Handy klingelte munter weiter. Wir auf der Bühne versuchten, das Geklingel zu überhören, aber es war zu laut. Und in unsere Handlung passte es gerade auch nicht, denn es war der Schmetterling dran, der gerade ein leises, zärtliches Lied zum Besten gab.