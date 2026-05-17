61-Jähriger sieben Mal in sieben Monaten ohne Schein erwischt
Zusammenfassung
- 61-jähriger Welser wurde zum siebten Mal in sieben Monaten ohne Führerschein am Steuer erwischt.
- Polizei stoppte den Mann, der diesmal mit 1,32 Promille Alkohol unterwegs war.
- Der Lenker zeigte sich genervt und unkooperativ, die Weiterfahrt wurde untersagt und Anzeige erstattet.
Zum siebenten Mal in sieben Monaten hat die Welser Polizei einen 61-jährigen Autofahrer erwischt, der sich ohne Besitz eines Führerscheins ans Steuer seines Wagens gesetzt hat.
1,32 Promille
Am Samstagnachmittag war es für ihn - wieder einmal - so weit: Diesmal hatte er nicht nur zum wiederholten Male keinen Schein, dafür einen Alkoholblutwert von 1,32 Promille. Der Welser war seelenruhig an Einsatzfahrzeugen bei einer Unfallstelle vorbeigefahren, so die OÖ-Polizei in einer Aussendung.
Der bereits den Beamten persönlich bekannte Verkehrssünder wurde von einer Motorradstreife verfolgt und angehalten. Der Lenker zeigte sich laut Polizeibericht gegenüber der Exekutive deutlich genervt und unkooperativ. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und erstattete abermals Anzeige.
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