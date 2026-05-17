61-Jähriger sieben Mal in sieben Monaten ohne Schein erwischt

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Zum siebenten Mal in sieben Monaten hat die Welser Polizei einen 61-jährigen Autofahrer erwischt, der sich ohne Besitz eines Führerscheins ans Steuer seines Wagens gesetzt hat.

1,32 Promille Am Samstagnachmittag war es für ihn - wieder einmal - so weit: Diesmal hatte er nicht nur zum wiederholten Male keinen Schein, dafür einen Alkoholblutwert von 1,32 Promille. Der Welser war seelenruhig an Einsatzfahrzeugen bei einer Unfallstelle vorbeigefahren, so die OÖ-Polizei in einer Aussendung.