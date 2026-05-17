13-jähriger Mühlviertler flüchtete mit gestohlenem Pkw vor Polizei

Ein 13-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Wartberg ob der Aist (OÖ-Bezirk Freistadt) das Auto seiner Mutter entwendet und gemeinsam mit einem gleichaltrigen Freund eine Spritztour unternommen. Die Flucht vor einer Polizeistreife endete nach kurzer Fahrt mit einem Crash gegen eine Mauer. Die beiden Burschen rannten daraufhin erst noch weg, kehrten aber wenig später an die Unfallstelle zurück. Gegenüber den Beamten bezeichneten sie ihre Spritztour noch als "coole Aktion".

Die beiden Schüler überstanden den Zusammenstoß mit der Mauer unbeschadet. Sie wurden der Mutter des Lenkers übergeben.

Schon in der Nacht auf Samstag hatte in Wels ein erst 13-Jähriger vor der Polizei mit seinem Miniroller davonzufahren versucht. Das Zweirad war statt erlaubter 25 Stundenkilometer mit etwa 45 km/h fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs. Die Flucht endete mit einem Crash gegen einen Randstein, bei der der 13-Jährige über die Lenkstange katapultiert wurde. Auch er überstand den Unfall ohne Blessuren.