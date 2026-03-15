Polizei sucht Unfalllenker: Fußgänger in Wels lebensgefährlich verletzt
Der Lenker eines dunklen Audis rammte auf der Kreuzung der Dragonerstraße mit der Franz-Fritsch-Straße einen 42-jährigen Ukrainer, der zu Fuß unterwegs war.
Die Welser Polizei fahndet nach einem unbekannten Autofahrer, der in der Nacht auf Sonntag einen Fußgänger niedergefahren und dadurch lebensgefährlich verletzt hat. Der Lenker eines dunklen Audis hatte auf der Kreuzung der Dragonerstraße mit der Franz-Fritsch-Straße einen 42-jährigen Ukrainer gerammt, der zu Fuß unterwegs war. Der Unbekannte fuhr danach einfach davon. Der Fußgänger wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, so die Polizei.
Um den Unfalllenker auszuforschen, ersucht die Verkehrsinspektion Wels nun Zeugen des Unfalles, sich unter der Nummer 059 133 474 401 zu melden.
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