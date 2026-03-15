Polizei sucht Unfalllenker: Fußgänger in Wels lebensgefährlich verletzt

Die Welser Polizei fahndet nach einem unbekannten Autofahrer, der in der Nacht auf Sonntag einen Fußgänger niedergefahren und dadurch lebensgefährlich verletzt hat. Der Lenker eines dunklen Audis hatte auf der Kreuzung der Dragonerstraße mit der Franz-Fritsch-Straße einen 42-jährigen Ukrainer gerammt, der zu Fuß unterwegs war. Der Unbekannte fuhr danach einfach davon. Der Fußgänger wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, so die Polizei.