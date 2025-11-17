Prozess in Wels: Polizist soll Verkehrskontrollen verraten haben

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein Polizist, der die Standorte und Termine von Tempokontrollen verrät? Und dafür eine eigene WhatsApp-Gruppe geründet? Klingt kurios, doch genau das wirft die Staatsanwaltschaft Wels einem jungen Beamten vor: Der Mann soll die Gruppenmitglieder rund eineineinhalb Jahre mit genau jenen Informationen gefüttert haben, die sie Verkehrskontrollen umfahren ließen.

Für Dienstag ist jedenfalls ein Prozess am Straflandesgericht Wels angesetzt, angeklagt ist laut Kronen Zeitung Verdacht auf Missbrauch der Amtsgewalt sowie Verletzung der Geheimhaltungspflicht. Welche Strafe droht Vorwürfe, die schwer wiegen: Im Fall einer Verurteilung drohen sechs Monate bis fünf Jahre Haft; polizeiintern jedenfalls auch ein Disziplinarverfahren.