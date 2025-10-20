Massenkontrolle auf der A4: 46 Raser in nur 2,5 Stunden erwischt

Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der A4 bei Bruck an der Leitha hat die Autobahnpolizei Schwechat am Sonntag zahlreiche Raser gestoppt.

Während einer zweieinhalbstündigen Kontrolle wurden 46 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen, darunter drei mit besonders drastischen Überschreitungen.