Massenkontrolle auf der A4: 46 Raser in nur 2,5 Stunden erwischt
Drei Lenker verloren wegen extremer Geschwindigkeitsüberschreitungen ihre Führerscheine, ein 24-Jähriger wurde mit 192 km/h ertappt.
Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der A4 bei Bruck an der Leitha hat die Autobahnpolizei Schwechat am Sonntag zahlreiche Raser gestoppt.
Während einer zweieinhalbstündigen Kontrolle wurden 46 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen, darunter drei mit besonders drastischen Überschreitungen.
Besonders auffällig war laut Landespolizeidirektion Niederrösterreich ein 24-Jähriger, der mit 192 km/h - fast doppelt so schnell wie erlaubt - gemessen wurde. Dem Rumänen wurde nicht nur der Führerschein vorläufig abgenommen, sondern auch sein Fahrzeug beschlagnahmt.
Zwei weitere Pkw-Lenker wurden mit 176 km/h (ein 79-jähriger Ukrainer) und 159 km/h (ein 30-jähriger Ungar) gestoppt. Auch ihnen wurden die Führerscheine vorläufig entzogen.
