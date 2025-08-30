Pkw-Lenkerin in OÖ hatte 1,7 Promille intus und zwei Kleinkinder im Auto

Besorgte und aufmerksame Passanten halfen am Donnerstagabend mit, dass die Polizei in Wels eine schwer betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr ziehen konnte. Die Mutter hatte zwei Kleinkinder im Auto mit dabei.

Bei der Polizei sollen mehrere Anrufe über eine auffällige Pkw-Lenkerin auf der B1 im Welser Stadtgebiet Wels eingegangen sein, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Samstag. Eine Polizeistreife hielt daraufhin Ausschau nach dem betreffenden Pkw. Die Polizisten konnten die Lenkerin auf der B1 in Fahrtrichtung stadteinwärts ausfindig machen.

Fluchtversuch

Nachdem die Beamten das Blaulicht aktivierten, bog die Lenkerin fluchtartig in eine Seitenstraße ab. Nach kurzer Nachfahrt konnte sie angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der Lenkerin handelte es sich um eine 33-Jährige aus Wels. Ein Alkotest ergab einen Wert von knapp über 1,7 Promille.