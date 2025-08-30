Mattighofen: Staubexplosion verursachte wohl Pelletswerk-Brand

Das Feuer in einem Holzpelletswerk im Zentrum von Mattighofen (Bezirk Braunau) ist vermutlich von einer Staubexplosion ausgelöst worden. Das teilte die Polizei der APA am Samstag auf Anfrage mit. Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein technischer Defekt im Bereich einer Filteranlage zu der Explosion geführt haben. Der Brand hatte am Freitag einen Großeinsatz der Feuerwehr zur Folge.

Flammen griffen nicht auf Wohnblock über

Auch ein angrenzender Wohnblock war evakuiert worden. Wegen der enormen Rauchentwicklung durch den Vollbrand wurden die Bewohner der Umgebung aufgefordert, ihre Fenster geschlossen zu halten. Angesichts des Ausmaßes wurde der AT-Alert ausgelöst - eine Warnmeldung, die im betroffenen Bereich direkt auf alle eingeloggten Mobiltelefone der Bevölkerung ausgeschickt wird.

Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen. Das Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Wohnblock konnte laut Einsatzkräften verhindert werden.