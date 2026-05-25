Wanderer in Oberösterreich tot aufgefunden

Ein vermisster Wanderer ist am Samstagabend in Ebensee im Bezirk Gmunden von Einsatzkräften tot aufgefunden worden.

Laut Polizei war der 78-Jährige aus Vöcklabruck am frühen Morgen zu einer Wanderung auf den Arikogel aufgebrochen. Nachdem er den Gipfel erreichte hatte, rief er seine Familie an und teilte mit, dass er nun absteigen werde. Weil er am Abend immer noch nicht zu Hause war und er auch nicht mehr telefonisch erreichbar war, wurde eine Suchaktion gestartet.