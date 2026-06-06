VTA arbeitet mit Nanocarbon gegen PFAS und Mikroplastik

Die oberösterreichische Unternehmensgruppe VTA startet mit einer Innovation zur Filterung von Umweltgiften wie PFAS und Mikroplastik aus Kläranlagen durch: Das auf Basis von Nanotechnologie entwickelte Produkt holt bis zu 99 Prozent der schädlichen Substanzen aus dem Abwasser. Auch Mikroplastik, Medikamentenrückstände und Hormone könnten auf diese Weise fast vollständig gebunden werden – „ohne teure Ausbaumaßnahmen bei den Kläranlagen“ so VTA-Chef Ulrich Kubinger bei der Präsentation des Produktes.

EU-Richtlinie VTA hat seinen Sitz in Rottenbach (Bez. Grieskirchen) im Hausruckviertel. Das Unternehmen ist in 65 Ländern tätig. Laut Kubinger sei das Mittel mit dem Namen „Nanocarbon“ bereits in mehreren Ländern – darunter Österreich, Schweiz, Deutschland – im Einsatz und zeige große Erfolge. „Für die Gemeinden heißt das, dass sie sich viel Geld sparen, weil sie die vierte Reinigungsstufe nicht brauchen,“ so Kubinger. Laut der seit 2025 gültigen EU-Kommunalabwasserrichtline müssen bis 2050 80 Prozent der relevanten Spurenstoffe (Umweltgifte) aus dem Abwasser von Kläranlagen geholt werden, wofür umfangreiche Ausbaumaßnahmen – die sogenannte „vierte Reinigungsstufe“ – am Ende der Kläranlage erforderlich sind. Belastung für die Gemeinden Die Investitionen dafür liegen laut Kubinger pro Anlage zwischen mehreren Hunderttausend und mehreren Millionen Euro. Angesichts der angespannten finanziellen Situation, in der sich viele Gemeinden befinden, „ein schwieriges Unterfangen“, so Kubinger. Er schätzt den gesamten Investitionsbedarf dafür in Österreich bis 2050 auf „acht bis neun Milliarden Euro,“ wobei laut dem VTA-Chef nicht garantiert sei, dass das Ziel auch erreicht wird.

„Fast alles raus“ Denn Untersuchungen der Uni Graz hätten gezeigt, dass nur 12,7 Prozent der Schadstoffe rausgefiltert werden. Kubinger: „Mit unserem Produkt kommt fast alles raus – ohne Ausbau.“ Laut Marlene Kubinger, Prokuristin bei VTA und verantwortlich für die Weiterentwicklung des VTA-Forschungscampus in Rottenbach, sei bei den Ausbaukosten nicht eingerechnet, dass auch zusätzlich Erhaltungs- und Betriebskosten anfallen. Diese würden in ganz Österreich „noch einmal mehrere Hundert Millionen Euro pro Jahr“ ausmachen. Mit dem VTA-Produkt wären diese Kosten für die Betreiber vermeidbar.