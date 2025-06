Ein brutaler Mobbingfall in einer Schule in Vöcklabruck zieht polizeiliche Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Täter und voraussichtlich auch Schulverweise nach sich. Laut einem Artikel von "krone.at" sei ein 15-Jähriger von fünf 20-jährigen Mitschülern monatelang schikaniert, geschlagen, gewürgt und dabei gefilmt worden. Einmal sei er sogar zum Fenster gedrängt worden und durch dieses zwei Meter in die Tiefe gestürzt.