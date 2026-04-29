Verdacht auf Taxibetrug und Drogenbesitz: 19-Jähriger in Mondsee festgenommen

Eine Polizeistreife nahm am Dienstagabend in Mondsee einen 19-jährigen deutschen Staatsbürger fest. Der junge Mann steht unter Verdacht, unmittelbar zuvor einen Taxibetrug begangen zu haben.

Zudem wurde bei ihm mutmaßlich eine geringe Menge Suchtgift sichergestellt. Die Beamten waren ursprünglich wegen einer Meldung über eine verdächtige Person zum Einsatzort beordert worden.