Oberösterreich

Verdacht auf Taxibetrug und Drogenbesitz: 19-Jähriger in Mondsee festgenommen

Ein junger Deutscher wurde in Mondsee nach mutmaßlichem Taxibetrug und Suchtgiftfund festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht.
29.04.2026, 15:09

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Polizistin vor Polizeiauto mit Blaulicht.

Eine Polizeistreife nahm am Dienstagabend in Mondsee einen 19-jährigen deutschen Staatsbürger fest. Der junge Mann steht unter Verdacht, unmittelbar zuvor einen Taxibetrug begangen zu haben. 

Zudem wurde bei ihm mutmaßlich eine geringe Menge Suchtgift sichergestellt. Die Beamten waren ursprünglich wegen einer Meldung über eine verdächtige Person zum Einsatzort beordert worden.

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Vorgeschichte in Salzburg

Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige laut Polizeiangaben bereits in Salzburg wegen mehrerer Gewalt- und Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten sein soll. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete daraufhin die Festnahme des 19-Jährigen an, die in Zusammenarbeit mit dem Stadtpolizeikommando Salzburg vollzogen wurde.

Einlieferung in Justizanstalt

Der Verdächtige wurde noch am selben Tag in die Justizanstalt Puch-Urstein eingeliefert. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Taxibetrugs sowie zu möglichen weiteren Straftaten dauern an.

Blaulicht
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