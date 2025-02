Gemeinsames Leben, gemeinsamer Job: 3 Paare über ihren Alltag im Spital

Markus Hirsch hat als Quereinsteiger die Ausbildung zum diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger absolviert, "vermutlich auch, weil er über meine Arbeit Einblicke in die Tätigkeit bekommen hat", sagt seine Frau. Sie habe ihn auch in der Entscheidung bestärkt.

Im beruflichen Kontext ist beiden Kollegialität und Professionalität wichtig: "Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu zu uns kommen, bekommen sie gar nicht mit, dass wir ein Paar sind. Wir wahren in der Arbeit natürlich Distanz."

Magdalena & Nico Stroh-Holly,

Kepleruniklinikum Linz und Neuromed Campus Linz:

Gekannt haben sich die beiden schon davor, die Liebe hat dann in Wien zugeschlagen: "Da haben wir uns wieder getroffen", erzählt Magdalena Stroh-Holly. Nach Abschluss der Studien hat es das Paar dann zurück nach Oberösterreich gezogen. Seit acht Jahren sind die Juristin und der Chirurg ein Paar, vor einem halben Jahr wurde geheiratet.

"Im Alltag laufen wir uns gar nicht über den Weg", so die 29-Jährige. Vermutlich auch, weil die beiden an zwei verschiedenen Standorten des Keplerklinikums tätig sind: Magdalena Stroh-Holly arbeitet im Haupthaus als Leiterin der Personalabteilung, Nico Stroh-Holly ist am Neuromed Campus etwas außerhalb des Linzer Stadtzentrums als Neurochirurg tätig.

Damit sich die zwei im beruflichen Kontext treffen, braucht es schon Veranstaltungen und Events, wie etwa Mitarbeitendenfeste. "Belastendes besprechen wir natürlich zu Hause, dabei ist uns trotzdem beiden bewusst und wichtig, nichts Vertrauliches aus unseren Positionen zu erzählen." Im Näheren Umfeld sei natürlich schnell klar gewesen, dass "wir ein Paar sind, auch aufgrund des gemeinsamen Nachnamens", sagt die Juristin. Abgesehen davon erwähnen sie aber ihren Beziehungsstatus nicht proaktiv.